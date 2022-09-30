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1 час назад

Официальный дилер Apple в РФ начал продажи двух новых моделей iPhone 14

Москва24

Официальный дилер Apple в России re:Store начал продажи двух новых моделей iPhone 14, сообщает РИА Новости.

Официальный дилер Apple в России начал продажи iPhone 14
Фото: m24.rum24.ru

В магазинах представлены модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 128, 256 и 512 гигабайт, а также один терабайт. Можно выбрать темно-фиолетовый цвет, черный космос, серебристый или золотой.

Минимальная цена iPhone 14 Pro составляет 119 990 рублей, максимальная – 171 990 рублей, она зависит от объема памяти. iPhone 14 Pro Max стоит от 134 990 рублей до 184 990 рублей.

Дата начала продаж еще двух новых моделей – iPhone 14 и iPhone 14 Plus – в магазинах re:Store пока неизвестна.

В начале сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro.

Уточнялось, что в iPhone 14 останется старый процессор A15 Bionic. Смартфон можно будет использовать в версии только с eSIM. Гаджеты оснастили основной и фронтальной камерами в 12 мегапикселей. Дополнительно фронтальная камера оснащена автоматическим фокусом.

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