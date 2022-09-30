Microsoft прекратила ускорять интернет для россиян

Американские компании Microsoft и Netflix отключили собственные CDN-серверы из московской точки обмена трафиком MSK-IX, завил гендиректор одноименной компании Евгений Морозов. Об этом сообщает РБК.

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CDN-серверы (Content Delivery Network) — сеть серверов, которые сервисы размещают в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена трафиком с целью ускорить загрузку контента сайтов и приложений.

По словам Морозова, в настоящее время происходит «глобальное изменение тех участников и тех контент-ресурсов и сервисов, которые существовали и активно работали на территории России». Он добавил, что Microsoft и Netflix — «наиболее яркие представители ушедших компаний», но есть и другие компании, принявшие похожее решение.

Глава MSK-IX пояснил, что сервисы ушедших компаний остаются доступными, но их трафик проходит через глобальных провайдеров. Источник на телекоммуникационном рынке объяснил, что пользователям стоит ожидать замедления работы сервисов и «совсем незначительного роста числа ошибок доступа».