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1 час назад

РБК: Microsoft и Netflix отключили CDN-серверы, ускоряющие в России загрузку контента

Газета.Ru

Американские компании Microsoft и Netflix отключили собственные CDN-серверы из московской точки обмена трафиком MSK-IX, завил гендиректор одноименной компании Евгений Морозов. Об этом сообщает РБК.

Microsoft прекратила ускорять интернет для россиян
Фото: риа новостириа новости

CDN-серверы (Content Delivery Network) — сеть серверов, которые сервисы размещают в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена трафиком с целью ускорить загрузку контента сайтов и приложений.

По словам Морозова, в настоящее время происходит «глобальное изменение тех участников и тех контент-ресурсов и сервисов, которые существовали и активно работали на территории России». Он добавил, что Microsoft и Netflix — «наиболее яркие представители ушедших компаний», но есть и другие компании, принявшие похожее решение.

Глава MSK-IX пояснил, что сервисы ушедших компаний остаются доступными, но их трафик проходит через глобальных провайдеров. Источник на телекоммуникационном рынке объяснил, что пользователям стоит ожидать замедления работы сервисов и «совсем незначительного роста числа ошибок доступа».

В июне «Газета.Ru» писала о том, что пользователи рунета активно жаловались на некорректно работающие Google-сервисы, среди которых не только одноименный поисковик, но и YouTube, Play Store и многие другие.

Наука и техника,Евгений Морозов,Netflix,Microsoft,
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