Лучшие чит-коды для Minecraft: список полезных консольных команд

Нет ничего плохого в том, чтобы играть в Minecraft с читами. Это песочница, и ей можно наслаждаться так, как вам хочется. Команды помогут вам зачаровать экипировку или, например, защитить домик от криперов, которые каждую ночь приходят из леса. Мы подготовили подробный список консольных команд Minecraft на случай, если вам захочется немного облегчить себе жизнь.
Фото: MicrosoftMicrosoft
Как включить чит-коды в Minecraft
Некоторые консольные команды можно использовать в любой момент, однако для других необходимо заранее включить чит-коды. Это делается либо при создании мира, либо при смене режима на творческий, где читы включены автоматически. После этого во время игры вы можете нажать клавишу T, чтобы открыть командную строку — именно там нужно вводить коды.
Самые полезные консольные команды в Minecraft
Важно! Для того, чтобы команды, направленные на игроков или существ, подействовали, в командной строке нужно ввести ник или название монстра. Вместо этого вы можете использовать шорткаты, которые сэкономят вам время.
@p — Ближайший к вам игрок.
@e — Все существа в мире.
- /experience add @s 10 levels — Повышает ваш уровень на 10, что полезно для быстрого зачарования предметов. Если заменить 10 levels на 10 points, то вы можете добавить себе определенное количество очков опыта вместо полных уровней. Эта команда также работает на других игроках, если вы поменяете цель после префикса @.
- /teleport x y z или /tp x y z — Телепортирует вас по введенным координатам. Если заменить координаты на цель с префиксом @, вы можете телепортировать других игроков или мобов к себе.
- /give @s minecraft:diamond 10 — Добавляет в ваш инвентарь 10 алмазов. Но на всякий случай поясним, что команда give может дать вам любой предмет в любом количестве: изучите варианты, которые предложит автоматическое заполнение в консоли.
- /difficulty peaceful — Меняет сложность вашего мира на любую выбранную, но peaceful пригодится, если вам захочется быстро отвязаться от враждебных существ.
- /gamemode creative — Меняет режим игры вашего мира на любой выбранный, включая приключение и выживание. Но творческий выручит, когда вам понадобится взлететь — просто переключите режим и сделайте двойной прыжок.
- /gamerule keepInventory true — Позволяет вам не терять инвентарь после смерти. Если ваш персонаж погибнет, то содержимое инвентаря не вывалится на землю — вы сохраните все, что лежало в карманах. Отключить этот параметр можно командой /gamerule keepInventory false.
- /gamerule fallDamage false — Отключает урон от падений с высоты.
- /gamerule mobGriefing false — Запрещает монстрам уничтожать блоки. Эта команда затрагивает криперов, гастов и эндерменов, которые больше не смогут разнести ваши постройки. Но помните, что параметр mobGriefing не мешает монстрам наносить урон игрокам.
- /time set day — Меняет время суток на день. Если ввести night, то время изменится на ночное. Для более точной настройки времени можно использовать числовой диапазон от 0 до 24000, где цифры обозначают восход и закат солнца соответственно.
Список консольных команд Minecraft
- /alwaysday или /alwaysnight (только для Bedrock) — Отключает наступление ночи.
- /gamerule doDaylightCycle false (Java) — Отключает наступление ночи на Java-версии игры.
- /clone x1 y1 z1 x2 y2 z2 — Копирует блоки, размещенные по первым координатам, на местоположение вторых. Подходит для ситуаций, когда вы хотите скопировать раннее построенные сооружения.
- /effect — Придает выбранной цели тот или иной эффект. Например, команда /effect give @s minecraft:night_vision 180 даст вам ночное зрение на три минуты, чтобы пещеры можно было исследовать без факела.
- /enchant — Придает зачарованному предмету новый эффект. Например, /enchant @s minecraft:unbreaking, чтобы сделать ваш зачарованный инструмент прочным.
- /fill x y z x y z [тип блока] — Заполняет область по координатам выбранным типом блока. Автоматическое заполнение командной строки подскажет вам названия блоков. Этой командой можно создавать реки или, наоборот, проводить раскопки, заполняя пространство воздухом.
- /gamerule — Меняет то или иное правило игры. Выше мы уже рассказали про самые полезные команды этого рода, но при помощи /gamerule можно настроить и много других параметров.
- /kill — По умолчанию эта команда убивает вообще все живое, включая вас, так что будьте внимательны! Префикс @e позволит вам выбрать целью только конкретный тип монстров (/kill @e[type=mobType])
- /locate — Подскажет вам координаты ближайшего выбранного биома, строения или точки интереса. Позднее к ним можно телепортироваться командой /tp.
- /place — Эта команда позволяет вам размещать множество разных сооружений. Вы также можете уточнить координаты в конце команды, чтобы выбрать, где именно появится нужная вам постройка.
- /ride (только для Bedrock) — Вызывает ездовое животное. Сейчас эта команда позволяет использовать только определенных животных, вроде /ride @s summon_ride horse. Животные, на которых нельзя ездить верхом, просто появятся перед вами.
- /seed — Показывает сид вашего мира в чате.
- /setblock x y z [блок] — Превращает блок, находящийся по заданным координатам, в другой блок, примерно так же, как команда /fill.
- /setworldspawn или /setworldspawn x y z — Перемещает стандартную точку респауна на ваше местоположение или заданные координаты.
- /summon — Вызывает заданного монстра. Например, /summon minecraft:enderman призывает эндермена.
- /toggledownfall (только для Bedrock) — Начинает или прекращает дождь и снегопад.
- /weather — Меняет погоду.