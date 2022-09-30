Биологи выяснили, что кишечные бактерии могут снизить риск инфицирования ВИЧ

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что кишечные бактерии могут влиять на восприимчивость к вирусу иммунодефицита человека. Результаты опубликованы в журнале eBioMedicine.

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Известно, что заражение ВИЧ приводит к изменениям в кишечном микробиоме. Но исследование образцов кишечного микробиома 55 гомосексуальных мужчин с высоким риском заражения впервые показало, что вероятность инфицирования может зависеть от состава микробиома.

Оказалось, что несмотря на одинаковый поведенческий риск заражения, 27 мужчин заразились ВИЧ, а 28 — нет. Исследование показало, что у заразившихся было снижено количество бактерий Bacteroides. Они обитают в нижних отделах кишечного тракта и регулируют важные метаболические функции. Кроме того, у заразившихся были выше уровни Megasphaera elsdenii, роль которых в кишечнике человека пока неизвестна.

Исследователи также обнаружили, что мужчины, заразившиеся ВИЧ, имели повышенный уровень воспалительных цитокинов и липидов еще до заражения. Это может указывать на системное воспаление, то есть их тела могли долгое время бороться с чередой травм или инфекций.