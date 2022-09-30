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1 час назад

Анонсирован новый стандарт быстрой зарядки смартфонов UFCS

Газета.Ru

Китайская ассоциация стандартов связи анонсировала новый стандарт быстрой зарядки, который получил название UFCS (Universal Fast Charging Specification). Об этом сообщает портал Gizmochina.

Анонсирован новый стандарт быстрой зарядки смартфонов UFCS
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Разработку поддержали крупнейшие производители электроники из КНР, включая Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi. Единый стандарт быстрой зарядки позволит унифицировать новые устройства, выходящие на рынок. В Китае надеются, что в будущем UFCS также поспособствует стандартизации быстрой зарядки во всем мире.

Пока UFCS предусматривает только две мощности — 45 Вт и 65 Вт. Ожидается, что в будущем стандарт будет включать и другие, более мощные зарядные устройства.

Ранее эксперт по «железу», преподаватель в Школе программистов МШП Кирилл Ситнов в беседе с «Газетой.Ru» развеял самые распространенные мифы об аккумуляторах в современных смартфонах.

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