Анонсирован новый стандарт быстрой зарядки смартфонов UFCS

Китайская ассоциация стандартов связи анонсировала новый стандарт быстрой зарядки, который получил название UFCS (Universal Fast Charging Specification). Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Разработку поддержали крупнейшие производители электроники из КНР, включая Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi. Единый стандарт быстрой зарядки позволит унифицировать новые устройства, выходящие на рынок. В Китае надеются, что в будущем UFCS также поспособствует стандартизации быстрой зарядки во всем мире.

Пока UFCS предусматривает только две мощности — 45 Вт и 65 Вт. Ожидается, что в будущем стандарт будет включать и другие, более мощные зарядные устройства.