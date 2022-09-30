В Великобритании представили самый мощный в мире самокат Dragonfly

Британская компания D-Fly официально представила самый мощный в мире четырехколесный самокат Dragonfly. Об этом сообщает портал New Atlas.

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Сам производитель называет свою разработку «гиперскутером». Его вес составляет 18 кг, а грузоподъемность — 159 кг. Максимальная скорость Dragonfly — 40 км/ч, а дальность хода превышает 80 км. Для зарядки аккумулятора до 100% гиперскутеру потребуется три часа.

Сообщается, что электросамокат может без проблем ездить на рыхлой и скользкой поверхности. Он обладает поворотниками, круиз-контролем, противоугонной системой и даже цветным сенсорным экраном. Устройство также оснащено мощной тормозной системой, включающей двойные тормоза на каждом из четырех колес.

Предзаказ на Dragonfly, который находился в разработке три года, уже открыт — его можно приобрести за $2289 (около 131 тыс. руб.).