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1 час назад

Представлен четырехколесный самокат Dragonfly с максимальной скоростью 40 км/ч

Газета.Ru

Британская компания D-Fly официально представила самый мощный в мире четырехколесный самокат Dragonfly. Об этом сообщает портал New Atlas.

В Великобритании представили самый мощный в мире самокат Dragonfly
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сам производитель называет свою разработку «гиперскутером». Его вес составляет 18 кг, а грузоподъемность — 159 кг. Максимальная скорость Dragonfly — 40 км/ч, а дальность хода превышает 80 км. Для зарядки аккумулятора до 100% гиперскутеру потребуется три часа.

Сообщается, что электросамокат может без проблем ездить на рыхлой и скользкой поверхности. Он обладает поворотниками, круиз-контролем, противоугонной системой и даже цветным сенсорным экраном. Устройство также оснащено мощной тормозной системой, включающей двойные тормоза на каждом из четырех колес.

Предзаказ на Dragonfly, который находился в разработке три года, уже открыт — его можно приобрести за $2289 (около 131 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что российский бренд Caviar представил кастомизированный золотой самокат стоимостью 3 млн руб. За основу золотого самоката была взята модель DUALTRON X2 от компании Minimotors. Как сообщает Caviar, часть деталей Thunderball выполнены из чистого золота, и на создание одного такого самоката уходит до двух месяцев.

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