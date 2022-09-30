Ученые назвали причину смягчения симптомов болезни Альцгеймера у мышей

Ученые из Университета Южной Калифорнии продемонстрировали, что диета, имитирующая голодание, может смягчить симптомы болезни Альцгеймера у мышей. Исследование опубликовано в Cell Reports.

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Для диеты, имитирующей голодание (FMD), характерно высокое содержание ненасыщенных жиров и низкое — белков, калорий и углеводов. Мышей сажали на такую диету два раза в месяц на четыре-пять дней. В долгосрочном эксперименте, чтобы оценить эффекты диеты у пожилых мышей, животных подвергли 30 таким циклам.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с контрольной группой у голодавших мышей было ниже содержание бета-амилоидов и гиперфосфорилированного тау-белка, который образует клубки в мозге — те и другие связывают с возникновением болезни Альцгеймера. Кроме того, уменьшилось воспаление мозга, а результаты когнитивных тестов оказались выше, чем у мышей на стандартной диете.