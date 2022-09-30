Российские биологи обнаружили в утках с Байкала опасные вирусы

Российские биологи из нескольких институтов совместно с коллегами из Китая выяснили, что живущие на побережье Байкала утки содержат опасные для домашней птицы вирусы, а также Н6-подтипы гриппа, потенциально опасные для людей. Работа опубликована в журнале ЕcoHealth.

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Для изучения патогенов авторы взяли мазки у 144 птиц — нескольких видов уток, чаек, куликов и т.д. Ученые не обнаружили у них возбудителей, способных вызывать серьезные болезни человека. Зато нашли возбудителей птичьего гриппа (Н3N8, H6N8, H6N3, Н12N5) и два подтипа парамиксовирусов. Примечательно, что эти патогены обнаружились только у уток.

Некоторые штаммы птичьего гриппа способны заражать человека, поражая легкие. Смертность при этом может превышать 50%. Смертельно опасных штаммов (например, H5N1) ученые не обнаружили, но H6-подтипы потенциально могут приспособиться и к человеку.

«Обнаруженные парамиксовирусы опасны для домашних птиц, а Н6-подтипы птичьего гриппа потенциально могут заразить человека, как во время вспышки птичьего гриппа в Китае. В связи с этим мы продолжим изучать вирусы птичьего гриппа и парамиксовирусы вблизи озера Байкал», — поделился планами дальнейших исследований Кирилл Шаршов.

Работа показала необходимость отслеживания вирусов среди уток Байкала, так как от домашней птицы они могут передаться и человеку в случае мутирования. Оперативное выявление очага возникновения вируса позволит при этом быстрее побороть эпидемию.