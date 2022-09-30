В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Российские биологи обнаружили в утках с Байкала опасные вирусы

Газета.Ruиещё 1

Российские биологи из нескольких институтов совместно с коллегами из Китая выяснили, что живущие на побережье Байкала утки содержат опасные для домашней птицы вирусы, а также Н6-подтипы гриппа, потенциально опасные для людей. Работа опубликована в журнале ЕcoHealth.

Российские биологи обнаружили в утках с Байкала опасные вирусы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для изучения патогенов авторы взяли мазки у 144 птиц — нескольких видов уток, чаек, куликов и т.д. Ученые не обнаружили у них возбудителей, способных вызывать серьезные болезни человека. Зато нашли возбудителей птичьего гриппа (Н3N8, H6N8, H6N3, Н12N5) и два подтипа парамиксовирусов. Примечательно, что эти патогены обнаружились только у уток.

Некоторые штаммы птичьего гриппа способны заражать человека, поражая легкие. Смертность при этом может превышать 50%. Смертельно опасных штаммов (например, H5N1) ученые не обнаружили, но H6-подтипы потенциально могут приспособиться и к человеку.

«Обнаруженные парамиксовирусы опасны для домашних птиц, а Н6-подтипы птичьего гриппа потенциально могут заразить человека, как во время вспышки птичьего гриппа в Китае. В связи с этим мы продолжим изучать вирусы птичьего гриппа и парамиксовирусы вблизи озера Байкал», — поделился планами дальнейших исследований Кирилл Шаршов.

Работа показала необходимость отслеживания вирусов среди уток Байкала, так как от домашней птицы они могут передаться и человеку в случае мутирования. Оперативное выявление очага возникновения вируса позволит при этом быстрее побороть эпидемию.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ). В работе участвовали сотрудники Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск), Новосибирского государственного университета (Новосибирск), Бурятского государственного университета (Улан-Удэ) и Института вирусологии в Ухань.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители