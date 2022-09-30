Ученые захотели заморозить полюса закачкой пыли в атмосферу

Ученые выдвинули идею вторичного замораживания полюсов: для этого нужно наполнить атмосферу Земли микроскопическими частицами, дабы блокировать свет солнца. По их словам, это «выполнимый и удивительно дешевый» способ предотвратить некоторые последствия климатического кризиса, хотя и сопряженный с некоторыми рисками.

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Для выброса аэрозолей над полюсами предлагается задействовать 125 высотных военных самолетов.

Если частицы распылить на высоте 13,1 тыс. метров на определенной широте, аэрозоли станут перемещаться к полярным областям и затенять их. Меньше солнечной энергии означает меньше тепла.

Исследователи утверждают, что если все сделать правильно, это поможет снизить температуру в полярных регионах на два градуса Цельсия, что примерно соответствует доиндустриальному уровню.

Команда подсчитала, что реализация такого плана обойдется в 11 миллиардов долларов в год, что является сравнительно небольшой суммой денег, учитывая, сколько будет стоить миру изменение климата.