Эксперт предостерег от получения телефона в подарок

Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, почему не стоит принимать телефон в подарок. В беседе с агентством «Прайм» эксперт объяснил, что в нем может быть установлена прослушка «из любопытства» или в корыстных целях.

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Специалист отметил, что не стоит принимать подобные подарки от малознакомых людей или пользоваться подобным устройством. Не исключено, что в нем установлены шпионские устройства.

«Если поработал профи, то "жучок" обнаружит только специалист, но, если за дело брался хакер-любитель с минимумом знаний — заподозрить неладное будет проще», — заявил Бодров.

Признаками установленной прослушки могут быть быстрая разрядка устройства, сильный нагрев при разговоре и появление приложений, которые вы не устанавливали.