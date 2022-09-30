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1 час назад

Медики выяснили, какой кофе снижает риск ранней смерти и кардио-заболеваний

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Исследовательского института сердца и диабета Бейкера в Мельбурне выяснили, что низкое и умеренное употребление любого кофе (без кофеина, молотого и растворимого) снижает риски ранней смерти и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты опубликованы в National Library of Medicine.

Ученые выяснили, какой кофе снижает риск ранней смерти
Фото: Газета.руГазета.ру

Исследователи проанализировали данные о 450 тыс. британцев в возрасте старше 40 лет, у которых не было диагностировано сердечно-сосудистое заболевание. Ученые отслеживали состояние их здоровья в течение 12 лет.

У тех, кто пил кофе, вероятность столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и умереть от любой причины в течение исследования была ниже, чем у тех, кто не пил кофе.

По словам ученых, у людей, которые выпивали от двух до трех чашек любого кофе, наблюдалось наибольшее снижение смертности. У тех, кто выпивал от одной до пяти чашек молотого и растворимого кофе в день, была наименьшая вероятность развития аритмии или нерегулярного сердцебиения. При этом у испытуемых, которые пили кофе без кофеина, не наблюдалось подобного преимущества, но он также снижал риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Кофеин — самый известный компонент кофе, но в напитке содержатся более 100 биологически активных компонентов. Вполне вероятно, что соединения, не содержащие кофеин, были ответственны за положительную взаимосвязь, наблюдаемую между употреблением кофе, сердечно-сосудистыми заболеваниями и выживаемостью», — отметили ученые.

В будущем исследователи планируют продолжить изучение влияния кофе на организм человека.

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