Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку в TikTok

Вице-президента Apple Тони Блевинса, получившего за жесткий стиль переговоров прозвище Blevinator, уволили за неудачную шутку в TikTok. Об этом сообщает Bloomberg.

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Видео появилось в сети 5 сентября. К Блевинсу обратился блогер, который снимает ролики о дорогих автомобилях и спрашивает их владельцев о профессии. Топ-менеджера засняли во время парковки Mercedes-Benz SLR McLaren, который стоит сотни тысяч долларов. На вопрос о доходах тот ответил: «У меня люксовые машины, я играю в гольф и ласкаю большегрудых красоток».

Видео стало вирусным и набрало 1,3 миллиона просмотров. После этого руководство Apple инициировало проведение расследования и сообщило об увольнении вице-президента.

В дальнейшем выяснилось, что скомпрометировавшая Блевинса фраза оказалась цитатой из фильма 1981 года «Артур», герой которого называет себя «самый богатый алкоголик в мире».

Топ-менеджер начал работать в Apple с 2000 года по личному приглашению нынешнего руководителя компании Тима Кука. Bloomberg пишет, что он занимался всеми закупками и переговорами с поставщиками, поэтому его увольнение окажет негативное влияние на стратегические направления корпорации, управленца его масштаба будет трудно заменить.