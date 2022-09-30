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1 час назад

Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку в TikTok

Lenta.ru

Вице-президента Apple Тони Блевинса, получившего за жесткий стиль переговоров прозвище Blevinator, уволили за неудачную шутку в TikTok. Об этом сообщает Bloomberg.

Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку в TikTok
Фото: ТАССТАСС

Видео появилось в сети 5 сентября. К Блевинсу обратился блогер, который снимает ролики о дорогих автомобилях и спрашивает их владельцев о профессии. Топ-менеджера засняли во время парковки Mercedes-Benz SLR McLaren, который стоит сотни тысяч долларов. На вопрос о доходах тот ответил: «У меня люксовые машины, я играю в гольф и ласкаю большегрудых красоток».

Видео стало вирусным и набрало 1,3 миллиона просмотров. После этого руководство Apple инициировало проведение расследования и сообщило об увольнении вице-президента.

В дальнейшем выяснилось, что скомпрометировавшая Блевинса фраза оказалась цитатой из фильма 1981 года «Артур», герой которого называет себя «самый богатый алкоголик в мире».

Топ-менеджер начал работать в Apple с 2000 года по личному приглашению нынешнего руководителя компании Тима Кука. Bloomberg пишет, что он занимался всеми закупками и переговорами с поставщиками, поэтому его увольнение окажет негативное влияние на стратегические направления корпорации, управленца его масштаба будет трудно заменить.

Ранее стало известно, что компания SpaceX уволила сотрудников, участвовавших в составлении и распространении открытого письма-жалобы с критикой поведения основателя и владельца компании Илона Маска.

Наука и техника,Тим Кук,SpaceX,Apple,
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