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1 час назад

Аппарат Juno впервые сфотографировал спутник Юпитера Европу с близкого расстояния

Газета.Ruиещё 1

Аппарат Juno впервые совершил близкий пролет мимо Европы, спутника Юпитера. Об этом сообщает NASA.

Аппарат Juno впервые близко сфотографировал спутник Юпитера Европу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

29 сентября в 2 часа ночи по Лос-Анджелесу расстояние между зондом и спутником достигло минимума в 351 километр. Во время пролета Juno непрерывно фотографировал Европу, и первые из этих снимков уже получили на Земле. NASA выложило их в RAW формате, а в полноцветное изображение их превратили журналисты и любители, так что цветопередача приведенного выше кадра может быть не совсем корректной.

На фотографиях различимы многие детали рельефа, а в районе линии разделения дня и ночи видны тени от гор и холмов. Яма около этой линии может быть полуразрушенным древним ударным кратером. На лучших снимках разрешение достигает 1 километра на пиксель. Кроме того, аппарат получил ценные данные о структуре ледяного панциря Европы, внутреннем строении, составе поверхности и ионосфере.

Европа является ледяным миром, внутри которого, между льдом и каменным ядром, находится жидкий океан. Астробиологи надеются, что в этом океане есть жизнь, и потому в 2024 году NASA запустит аппарат Europa Clipper, главной целью которого будет оценка условий в подповерхностном океане.

Наука и техника,NASA,
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