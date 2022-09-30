Аппарат Juno впервые близко сфотографировал спутник Юпитера Европу

Аппарат Juno впервые совершил близкий пролет мимо Европы, спутника Юпитера. Об этом сообщает NASA.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

29 сентября в 2 часа ночи по Лос-Анджелесу расстояние между зондом и спутником достигло минимума в 351 километр. Во время пролета Juno непрерывно фотографировал Европу, и первые из этих снимков уже получили на Земле. NASA выложило их в RAW формате, а в полноцветное изображение их превратили журналисты и любители, так что цветопередача приведенного выше кадра может быть не совсем корректной.

На фотографиях различимы многие детали рельефа, а в районе линии разделения дня и ночи видны тени от гор и холмов. Яма около этой линии может быть полуразрушенным древним ударным кратером. На лучших снимках разрешение достигает 1 километра на пиксель. Кроме того, аппарат получил ценные данные о структуре ледяного панциря Европы, внутреннем строении, составе поверхности и ионосфере.