Из лигнина можно получать авиатопливо

Американские ученые из Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии, Массачусетского технологического института и Университета штата Вашингтон разработали способ каталитической переработки лигнина в авиатопливо. Такой подход позволит снизить вредные выбросы в атмосферу. Исследование опубликовано в журнале Joule.
Авиатопливо представляет собой смесь различных углеводородов, преимущественно ароматических или циклических. Спрос на авиационное топливо стремительно растет: в 2019 году в мире было потреблено более 400 млрд литров топлива, а к 2050 году, по оценкам ученых, это число вырастет вдвое. В то же время до сих пор не существует полностью экологичных технологий получения этого топлива. Из-за этого возникают трудности с борьбой с глобальным потеплением и снижением углеродных выбросов.
Американские ученые предложили использовать в качестве сырья для получения авиатоплива лигнин. Это вещество, образующее клеточные стенки растений. Лигнин с трудом подвергается химическому разложению, поэтому с ним редко работают. Однако ранее исследователям удавалось получать масла на основе лигнина, снизив содержание кислорода в них до 27-34%, хотя для топлива оно должно быть еще ниже. В новой работе ученые разработали особый каталитический метод переработки лигнина, используя в качестве катализатора карбид молибдена. Он достаточно доступен, что снижает затраты. В ходе реакции исследователям удалось понизить содержание кислорода до 1%.
Обычно в качестве биотоплива используются другие составляющие растений. Однако, как отметили эксперты, лигнин является наиболее богатым источником ароматических соединений. Именно поэтому его актуально использовать для получения авиатоплива. Кроме того, такой подход позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу.