Из лигнина можно получать авиатопливо

Американские ученые из Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии, Массачусетского технологического института и Университета штата Вашингтон разработали способ каталитической переработки лигнина в авиатопливо. Такой подход позволит снизить вредные выбросы в атмосферу. Исследование опубликовано в журнале Joule.

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Авиатопливо представляет собой смесь различных углеводородов, преимущественно ароматических или циклических. Спрос на авиационное топливо стремительно растет: в 2019 году в мире было потреблено более 400 млрд литров топлива, а к 2050 году, по оценкам ученых, это число вырастет вдвое. В то же время до сих пор не существует полностью экологичных технологий получения этого топлива. Из-за этого возникают трудности с борьбой с глобальным потеплением и снижением углеродных выбросов.

Американские ученые предложили использовать в качестве сырья для получения авиатоплива лигнин. Это вещество, образующее клеточные стенки растений. Лигнин с трудом подвергается химическому разложению, поэтому с ним редко работают. Однако ранее исследователям удавалось получать масла на основе лигнина, снизив содержание кислорода в них до 27-34%, хотя для топлива оно должно быть еще ниже. В новой работе ученые разработали особый каталитический метод переработки лигнина, используя в качестве катализатора карбид молибдена. Он достаточно доступен, что снижает затраты. В ходе реакции исследователям удалось понизить содержание кислорода до 1%.