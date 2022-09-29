Представлен «умный» будильник с бесконтактным отслеживанием сна

Amazon является одним из пионеров на рынке «умного» дома. Чего только стоит культовая колонка Echo.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Теперь же компания представила необычный будильник, получивший название Halo Rise. В нём совмещается сразу несколько полезных гаджетов: ночник, непосредственно будильник и устройство для отслеживания качества сна пользователя.

При этом представители Amazon отдельно сакцентировали внимание на то, что новинка использует «бесконтактную» технологию мониторинга сна. Это избавляет пользователя от необходимости ношения фитнес-браслетов или смарт-часов.

Работает будильник на основе отслеживания движения пользователя, а также его дыхательных паттернов. Осуществляется это при помощи встроенных сенсоров, в том числе радара.

Также стоит отметить, что Halo Rise подключается к розетке. А это значит, что его нет необходимости постоянно заряжать. Вместе с тем новинка способна интегрировать с другими устройствами умного дома Amazon.