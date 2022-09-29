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30 минут назад

Дисплей iPhone 14 Pro Max назвали лучшим

Москва24иещё 2

iPhone 14 Pro Max стал лидером в рейтинге дисплеев компании DisplayMate. Об этом пишет GizmoChina.

Дисплей iPhone 14 Pro Max назвали лучшим
Фото: apple.comapple.com

DisplayMate проводит лабораторные тесты различных матриц. Специалисты отметили следующие характеристики смартфона:

яркость экрана в 2300 нит, которая обеспечила самый низкий коэффициент отражения – 4,3%;

сохранение высочайшей контрастности при любой интенсивности света окружающей среды;

точность цветопередачи на белом фоне и общей контрастности.

Отмечается, что в новых моделях iPhone установлен дисплей компании Samsung. Представители DisplayMate не исключают, что скоро их рейтинг возглавит Galaxy S23 Ultra.

Ранее стало известно, что продажи новых моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в магазинах re:Store в России стартуют 30 сентября.

Уточнялось, что в iPhone 14 останется старый процессор A15 Bionic. Смартфон можно будет использовать в версии только с eSIM. Гаджеты оснастили основной и фронтальной камерами в 12 мегапикселей. Дополнительно фронтальная камера оснащена автоматическим фокусом.

В начале сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro.

Наука и техника,Apple,
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