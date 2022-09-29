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29 минут назад

«Самый благочестивый аккаунт»: эксперт об удалении страницы PornHub в Instagram*

Семён Капранов
Владимир Зыков эксперт

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с "Рамблером" прокомментировал удаление в Instagram* аккаунта видеохостинга для взрослых PornHub со своей платформы и рассказал о двойных стандартах в политике соцсети.

PornHub был самым благочестивым аккаунтом во всем Instagram*, если брать в расчет различных моделей. Потому что модели и фотографы регулярно выкладывают в соцсети более откровенные снимки, замазывая при этом интимные места или, я извиняюсь, соски.

Была отдельная история, когда феминистки на Западе ходили, размахивая плакатами, на которых писали "Free the nipple", то есть "свободу соскам". Согласно политике соцсети, когда соски попали в кадр - это считается эротикой, ты злостный нарушитель, твой аккаунт должен быть заблокирован. А если соски или другие интимные места прикрыть, то все нормально, ничего не нарушается.

Поведение компании Meta* в части модерации всегда было двуличным, двустандартным. И никогда нельзя было понять причин, по которым там производят блокировку тех или иных аккаунтов, что всегда вызывало большое количество вопросов. Одним что-то можно, другим это же нельзя. Нет какой-то единой и четкой позиции, политики модерации. Поэтому решение о блокировки аккаунта PornHub странное, потому что PornHub в целом ничего такого не публиковал.

Такая цензура вызывает все больше и больше раздражения среди компаний, среди пользователей, представителей профессионального сообщества. Все начинают искать альтернативу, в том числе на Западе. Мы прекрасно помним, как, например, экс-президент США Дональд Трамп после того, как его аккаунты повсюду заблокировали, пошел делать свою площадку.

С точки зрения траффика площадка Instagram* мало чего давала PornHub, у официального аккаунта видеохостинга было всего 6,9 млн подписчиков, что по нынешним меркам достаточно мало... Это очень странная политика олигополиста. Можно ожидать, что PornHub подаст на него в суд и попробует оспорить блокировку аккаунта.
Владимир Зыков
Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)
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Ранее соцсеть Instagram* навсегда удалила аккаунт PornHub со своей платформы. Решение о перманентной блокировке было принято из-за того, что за 10 лет существования аккаунта его авторы несколько раз нарушали правила платформы. В ответ на это PornHub опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что Instagram* несправедливо притесняет порноактеров. По данным компании, контент, публиковавшийся в ее аккаунте, всегда соответствовал требованиям рейтинга PG (маркером PG помечается контент, разрешенный для несовершеннолетних под присмотром взрослых, – прим. ред.).

*компания-владелец Meta признана в РФ экстремистской организацией

Наука и техника,Владимир Зыков,Дональд Трамп,
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