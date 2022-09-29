«Самый благочестивый аккаунт»: эксперт об удалении страницы PornHub в Instagram*

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с "Рамблером" прокомментировал удаление в Instagram* аккаунта видеохостинга для взрослых PornHub со своей платформы и рассказал о двойных стандартах в политике соцсети.

Ранее соцсеть Instagram* навсегда удалила аккаунт PornHub со своей платформы. Решение о перманентной блокировке было принято из-за того, что за 10 лет существования аккаунта его авторы несколько раз нарушали правила платформы. В ответ на это PornHub опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что Instagram* несправедливо притесняет порноактеров. По данным компании, контент, публиковавшийся в ее аккаунте, всегда соответствовал требованиям рейтинга PG (маркером PG помечается контент, разрешенный для несовершеннолетних под присмотром взрослых, – прим. ред.).