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1 час назад

В Турции российский робот начал продавать SIM-карты

Ferra.ru

В Стамбуле российский робот «Промобот» начал продавать жителям и гостям города SIM-карты.

В Турции российский робот начал продавать SIM-карты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Любой покупатель может приобрести карту для мобильной связи без посещения офиса оператора. Как активировать карту и зарегистрироваться в, сети робот объяснит с помощью мобильного приложения, которое предложит установить на смартфон.

Сумма контракта российской компании «Промобот» с турецким заказчиком составила 50 тысяч евро. Если пилотный проект окажется успешным, его масштабируют до 10 роботов в городах Испании, тогда стоимость контракта может вырасти до 500 тысяч евро.

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