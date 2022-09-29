В Турции российский робот начал продавать SIM-карты

Любой покупатель может приобрести карту для мобильной связи без посещения офиса оператора. Как активировать карту и зарегистрироваться в, сети робот объяснит с помощью мобильного приложения, которое предложит установить на смартфон.

Сумма контракта российской компании «Промобот» с турецким заказчиком составила 50 тысяч евро. Если пилотный проект окажется успешным, его масштабируют до 10 роботов в городах Испании, тогда стоимость контракта может вырасти до 500 тысяч евро.