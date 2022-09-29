Почему обычный ПК лучше ноутбука

Многие люди, задумавшиеся о покупке компьютера, сталкиваются с дилеммой: что лучше — персональный компьютер или ноутбук? Если вам важна компактность и возможность взять устройство с собой, то, очевидно, второй вариант будет самым выгодным. Но во всех остальных случаях это даже не вопрос — ПК станет оптимальным выбором. И сейчас мы расскажем, почему.

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Мощность

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Производительность и мощность железа — пожалуй, самая очевидная причина приобрести персональный компьютер. Да, ноутбуки тоже постепенно становятся мощнее, но сам формат устройства накладывает жесткие ограничения на производителя: внутрь компактного корпуса может поместиться не так много компонентов. Только ПК способны достичь максимально возможной производительности. Если вам захочется найти ноутбук со схожими характеристиками, заплатить за него придется значительно больше.

Цены

Компьютеры, вне зависимости от ценовой категории, стоят ощутимо дешевле ноутбуков. Разница вдвойне заметна в премиальном сегменте, где хороший персональный компьютер можно собрать за половину стоимости ноутбука. Конечно, финансовый аспект преимущественно важен для тех, кто распоряжается ограниченным бюджетом, но тем не менее. Если вы платите меньше за те же характеристики, то оставшиеся деньги можно потратить на качественную периферию или другие полезные мелочи.

Простота апгрейда и ремонта

Ноутбуки — крайне удобная вещь в повседневной жизни, но, если говорить о перспективах обновления или замены железа, начинаются проблемы. Чтобы поменять тот или иной компонент компьютера, достаточно лишь снять крышку системного блока: многие производители блоков специально предусматривают как можно больше свободного пространства. Железо ноутбуков же плотно запаковано в корпус, из-за чего вы не только не сможете заменить любой компонент. Многим людям приходится обращаться в ремонтные центры, чтобы, например, поставить плашку оперативной памяти — настолько это неудобный процесс.

Компьютеры можно оставлять включенными

Одно из преимуществ ПК, о которых люди часто забывают, заключается в возможности оставить компьютер включенным на сколько угодно. Это полезно, если вы хотите запускать программы на ночь или использовать систему для хоста удаленного сервера. Ноутбуки тоже можно оставлять включенными, но они не предназначены для продолжительных нагрузок: такие марафоны могут повредить внутренние компоненты устройства.

Меньше шума

Компьютеры различаются по уровню создаваемого шума, но если вам хочется собрать на сто процентов тихий ПК, то это не так сложно сделать. Просторные системные блоки вмещают в себя необходимое количество вентиляторов, которые эффективно охладят систему без лишнего шума. Тем временем, вентиляторы ноутбуков, как правило, не могут похвастать мощностью или размерами, из-за чего многие устройства начинают громко шуметь при сильной нагрузке.

Больше разъемов

ПК предлагают широкий ассортимент разъемов, который позволяет подключить к машине столько периферийных устройств, сколько вам захочется — или добавить еще больше разъемов. Ноутбуки же далеко не так универсальны в этом плане. Компактные размеры корпуса накладывают ограничения на количество портов, из-за чего многим владельцам ноутбуков приходится покупать специальные хабы.

Широкие экраны

За последние годы экраны ноутбуков совершили технологический скачок. 17-дюймовые дисплеи сейчас встречаются гораздо чаще, и их разрешение позволяет комфортно работать в нескольких программах одновременно, переключаясь между вкладками. Но даже в этом случае ноутбуки физически не могут составить конкуренцию персональным компьютерам, которые поддерживают и более широкие диагонали, и подключение нескольких мониторов к одной системе.

Простор для персонализации