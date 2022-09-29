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1 час назад

Reuters: Европа останется без мобильной связи

Лера Букина

Существует вероятность того, что в Европе зимой отключат мобильную связь в связи с энергетическим кризисом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Reuters: Европа останется без мобильной связи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что это может произойти в том случае, если ограничение потребления энергии или его нормирование коснется части мобильных сетей по всему региону.

Также в статье говорится, что операторы связи рассчитывают на то, что власти не допустят таких последствий. В этой связи они пытаются убедиться в том, что план по обеспечению оказания критически важных услуг имеется.

По словам источников, вопрос смягчение воздействия возможного дефицита энергии прорабатывают несколько компаний. В их числе - Nokia и Ericsson.

Автор публикации отмечает, что в Европе не так много резервных систем, которые позволили бы преодолеть массовое отключение электроэнергии.

Ранее телеканал BBC News сообщил, что Международный валютный фонд (МВФ) подверг критике последние меры экономической политики, которые представила ранее новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Он отметил, что предложения кабмина этой страны не соответствуют рекомендациям международного валютного фонда.

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