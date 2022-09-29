Reuters: Европа останется без мобильной связи

Существует вероятность того, что в Европе зимой отключат мобильную связь в связи с энергетическим кризисом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Отмечается, что это может произойти в том случае, если ограничение потребления энергии или его нормирование коснется части мобильных сетей по всему региону.

Также в статье говорится, что операторы связи рассчитывают на то, что власти не допустят таких последствий. В этой связи они пытаются убедиться в том, что план по обеспечению оказания критически важных услуг имеется.

По словам источников, вопрос смягчение воздействия возможного дефицита энергии прорабатывают несколько компаний. В их числе - Nokia и Ericsson.

Автор публикации отмечает, что в Европе не так много резервных систем, которые позволили бы преодолеть массовое отключение электроэнергии.