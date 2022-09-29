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1 час назад

В Астане представили комплекс для проведения космических экспериментов

Газета.Ru

В Астане в рамках форума Digital Bridge 2022 представили уникальный экспериментальный космический комплекс из четырех модулей для проведения модельных исследований космических полетов и научных экспериментов, об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании Eurasian Space Ventures (ESV), которая представила комплекс.

В Астане представили комплекс для проведения космических экспериментов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что комплекс не имеет аналогов на Евразийском континенте. Он представляет собой один из отсеков космической станции, в котором исследователи в течение длительного периода времени будут проводить эксперименты.

Работоспособность модуля будет обеспечиваться местными системами жизнеобеспечения. Участники исследовательских проектов будут работать в стабильной среде, которая максимально приближена к изоляции в космосе.

«Цель создания модуля — имитация основных особенностей пилотируемого полета в космос. Мы изучили все потребности испытателей и учли лучшие мировые практики, используемые в работе на МКС, а также в проектах Nasa, Роскосмоса и Европейского космического агентства. Теперь Казахстан может предоставить им и другим научным кругам уникальную площадку для проведения различных экспериментов в закрытой среде», — заявил основатель Eurasian Space Ventures, член совета директоров Евразийского банка Шухрат Ибрагимов.

В ближайшее время планируется отправить будущих космонавтов на длительный срок проведения исследовательской миссии в космический модуль.

Весь период эксперимента команда исследователей будет подвергаться испытаниям в замкнутом пространстве. Это позволит собрать необходимые данные о здоровье и поведении членов будущего экипажа, их психологической совместимости, выявить очаги напряженности внутри команды в то время, как они будут осуществлять технические задания, поступающие из командного пункта во время всего эксперимента имитации полета.

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