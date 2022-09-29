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26 минут назад

Обнаружена новая обонятельная способность собак

Lenta.ru

Команда специалистов из Королевского университета в Белфасте обнаружила новую обонятельную способность собак: оказалось, что они могут по дыханию и потоотделению определять стресс у людей. Выводы работы описаны в журнале PLOS.

Специалисты обнаружили новую обонятельную способность собак
Фото: риа новостириа новости

В процессе исследования ученые взяли образцы пота и выдыхаемого воздуха у 36 человек до и после решения сложной математической задачи. Испытуемые также ответили на вопросы анкеты о собственных ощущениях стресса. Для дальнейшего анализа взяли образцы только тех участников, чье давление и пульс повышались.

Затем четырем собакам дали понюхать пот расслабленного и напряженного человека, которые были собраны с разницей в четыре минуты. Все животные определили правильно добровольцев, испытывающих стресс. Согласно мнению авторов, это говорит о том, что собакам не нужны визуальные и звуковые сигналы, чтобы выделить людей в состоянии напряжения.

В мае 2022 года ученые надрессировали собак с высокой точностью определять инфицированных COVID-19 в аэропортах.

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