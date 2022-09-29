В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
42 минуты назад

Российские космонавты вернулись с МКС

Алиса Селезнёва

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков приземлились в Казахстане, вернувшись с Международной космической станции на корабле «Союз МС-21». Об этом сообщила в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».

Российские космонавты вернулись с МКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть посадка! Экипаж пилотируемого корабля «С.П. Королев» («Союз МС-21») вернулся на Землю!» - отметили в корпорации.

По данным «Роскосмоса», спускаемый аппарат приземлился в 13:57 мск в 147 км юго-восточнее Жезказгана.

Ранее стало известно, что на днях в космос отправится российский космонавт Анна Кикина. Международная комиссия стран-партнеров по МКС одобрила ее полет на корабле Crew Dragon. Изначально запуск корабля планировался 3 октября, однако в NASA сообщили о его переносе на 4 октября из-за бушующего в США урагана «Иэн».

Старт корабля Crew Dragon к МКС запланирован не ранее 12:23 по времени Восточного побережья США (19:23 по Москве). При этом из-за погодных условий график может быть скорректирован.

Наука и техника,Анна Кикина,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,Роскосмос,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители