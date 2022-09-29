Российские космонавты вернулись с МКС

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«Есть посадка! Экипаж пилотируемого корабля «С.П. Королев» («Союз МС-21») вернулся на Землю!» - отметили в корпорации.

По данным «Роскосмоса», спускаемый аппарат приземлился в 13:57 мск в 147 км юго-восточнее Жезказгана.

Ранее стало известно, что на днях в космос отправится российский космонавт Анна Кикина. Международная комиссия стран-партнеров по МКС одобрила ее полет на корабле Crew Dragon. Изначально запуск корабля планировался 3 октября, однако в NASA сообщили о его переносе на 4 октября из-за бушующего в США урагана «Иэн».