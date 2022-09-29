Российские космонавты вернулись с МКС

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков приземлились в Казахстане, вернувшись с Международной космической станции на корабле «Союз МС-21». Об этом сообщила в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».
«Есть посадка! Экипаж пилотируемого корабля «С.П. Королев» («Союз МС-21») вернулся на Землю!» - отметили в корпорации.
По данным «Роскосмоса», спускаемый аппарат приземлился в 13:57 мск в 147 км юго-восточнее Жезказгана.
Ранее стало известно, что на днях в космос отправится российский космонавт Анна Кикина. Международная комиссия стран-партнеров по МКС одобрила ее полет на корабле Crew Dragon. Изначально запуск корабля планировался 3 октября, однако в NASA сообщили о его переносе на 4 октября из-за бушующего в США урагана «Иэн».
Старт корабля Crew Dragon к МКС запланирован не ранее 12:23 по времени Восточного побережья США (19:23 по Москве). При этом из-за погодных условий график может быть скорректирован.