Первый спутник по программе "Сфера" доставили на космодром Восточный

"В ночь с 28 на 29 сентября специалисты Космического центра "Восточный" (филиал ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) перевезли его [спутник "Скиф-Д"] из аэропорта Благовещенска, куда он был доставлен накануне самолетом Ил-76", - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале.