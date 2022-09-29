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17 минут назад

Первый спутник по программе "Сфера" доставили на космодром Восточный

ТАСС

Космический аппарат "Скиф-Д", который станет первым спутником программы "Сфера", доставлен на космодром Восточный. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

Первый спутник по программе "Сфера" доставили на космодром Восточный
Фото: риа новостириа новости

"В ночь с 28 на 29 сентября специалисты Космического центра "Восточный" (филиал ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) перевезли его [спутник "Скиф-Д"] из аэропорта Благовещенска, куда он был доставлен накануне самолетом Ил-76", - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале.

Как уточнили в госкорпорации, транспортировка аппарата заняла 9 часов, поскольку колонна должна двигаться со скоростью не более 40 км/ч.

Космический аппарат "Скиф-Д" будет запущен с космодрома Восточный вместе с аппаратами "Гонец-М" в октябре. Они будут выведены на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Наука и техника,ЦЭНКИ,Роскосмос,
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