Исследован геном общего предка всех млекопитающих

Все современные млекопитающие произошли от одного общего предка 180 миллионов лет назад. Теперь специалисты смогли реконструировать его геном.

Реконструкция показала, что у предка млекопитающих было 19 аутосомных хромосом, которые контролируют наследование характеристик организма, а также две половые хромосомы. Авторы выявили 1215 блоков генов, которые последовательно встречаются в одной и той же хромосоме в одном и том же порядке во всех 32 геномах. Это открытие показывает эволюционную стабильность распределения генов в хромосомах на протяжении более чем 320 миллионов лет, считают ученые.