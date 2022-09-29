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1 час назад

"Фитнес-браслет" в кольце сделали больше похожим на кольцо

Ferra.ru

Компания Oura представила более округлую версию своей линейки смарт-колец для отслеживания состояния здоровья и фитнеса под названием Horizon. Но из-за этого она стала на 50 долларов дороже.

Специалисты разработали фитнес-браслет необычной формы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Oura Horizon в основном идентично прошлогоднему Oura Ring (Gen 3) в плане функциональности, включая возможности мониторинга кислорода в крови. Это означает, что Horizon является лишь косметическим изменением. Оно поставляется в золотом, стелс, черном и серебряном цветах, а также в совершенно новом цвете розового золота.

Наряду с интеграцией Apple HealthKit, оно получило возможность подключения к Strava и может поддерживать цифровой контроль рождаемости Natural Cycles. Кроме того, Oura собирается добавить функцию "постановки сна", о которой она говорила в прошлом году, что повысит возможности кольца по отслеживанию сна до “лабораторного уровня”.

Купить смарт-кольцо вы можете за $349.

Наука и техника,Apple,
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