Астрономы предупредили о магнитных бурях в начале октября

С 1 по 4 октября на Земле будут отмечаться магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

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Отмечается, что в воскресенье, 2 октября, будет наблюдаться буря уровня G2 (средние возмущения). 1, 3 и 4 октября бури ожидаются более слабые – категории G1.

Кроме того, 30 сентября и 5 октября магнитосфера будет находиться также в неспокойном состоянии.