Как изменить ПИН-код карты в приложении «СберБанк Онлайн»

Мобильное приложение «СберБанк Онлайн», помимо всех прочих функций, позволяет изменить ПИН-код привязанных карт на случай, если вы вдруг забыли комбинацию или решили подстраховаться. Мы составили краткую инструкцию о том, как это сделать.