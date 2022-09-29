Как изменить ПИН-код карты в приложении «СберБанк Онлайн»

Мобильное приложение «СберБанк Онлайн», помимо всех прочих функций, позволяет изменить ПИН-код привязанных карт на случай, если вы вдруг забыли комбинацию или решили подстраховаться. Мы составили краткую инструкцию о том, как это сделать.
Фото: ТАССТАСС
Как сменить ПИН-код карты в «СберБанк Онлайн»
Откройте мобильное приложение «СберБанк Онлайн».
Нажмите на карту, код которой вы хотите изменить.
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Перейдите в меню «Настройки».
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Пролистайте список вниз до раздела «Безопасность» и выберите опцию «Установить ПИН-код».
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Введите новый ПИН-код — приложение попросит сделать это дважды.
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После того, как вы введете новый код во второй раз, нажмите «Установить».