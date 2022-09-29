Стало известно время полной зарядки нового флагмана Xiaomi

Уже до конца года Xiaomi должна представить флагманскую линейку Xiaomi 13. Одной из самых интересных моделей в ней может стать топовая версия — Xiaomi 13 Ultra.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По данным интернет-источников, китайский бренд наконец-то внедрит в телефон 120 Вт быструю зарядку. Благодаря ей аппарат можно будет заряжать от 0 до 100% всего лишь за 20 минут!

Для сравнения, его предшественник — Xiaomi 12S Ultra — может похвастаться лишь 41-минутной полной зарядкой. И это всё ещё быстрее, чем у тех же Samsung Galaxy S22 Ultra или iPhone 14 Pro Max.

Отметим, что популярный инсайдер Digital Chat Station также заявил, что новинка получит однодюймовый сенсор главного модуля основной камеры. Предполагается, что речь идёт о Sony IMX989, который уже используется в Xiaomi 12S Ultra.