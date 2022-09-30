Потепление океанов изменило популяцию австралийских рифовых рыб

Команда исследователей отслеживала изменения в рифах у австралийского побережья более десяти лет. Полученные данные специалисты использовали, чтобы понять реакцию рифовых рыб на изменение среды обитания и температуры океана. Ученые выяснили, что популяция рыб обычно меняется в течение 2 лет после резкого изменения окружающей среды, но данные варьируются в зависимости от региона. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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Потепление морей и деградация среды обитания становятся все более распространенными явлениями, влияющими на морское биоразнообразие. Австралийские ученые 12 лет наблюдали за популяциями рифовых рыб у берегов своего континента. Полученные данные они сопоставили с двумя другими крупными мониторингами флоры и фауны океанов Австралии и сделали ряд выводов, помогающий понять особенности экосистемы рифов.

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Исследовательская группа изучила изменение среды обитания — например, обесцвечивание кораллов — и изменение температуры. Ученые обнаружили, что последствия варьируются в зависимости от местоположения рифа, но обычно происходят в течение двух лет. Рыбы на умеренных и субтропических рифах сильно зависимы от изменения температуры, а тропические рифовые рыбы больше страдают от изменения среды обитания. Например, после того, как в 2011 году морская жара прогрела воды на юго-западе Австралии, на рифы умеренного пояса приплыли тропические рыбы, которые остаются там уже много лет.

Также ученые рассмотрели, какое влияние на рыб оказывает гибель кораллов и водорослей. Они выяснили, что это сокращает количество уникальных популяций. Например, регионы на северо-востоке Австралии продемонстрировали признаки деградации среды обитания. Это привело к тому, что среди рыб доминируют универсальные виды, которые легко приспосабливаются к конкретным условиям, а специализированные виды исчезают.