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1 час назад

Pfizer создаст приложение на смартфон для определения коронавируса по кашлю

Ferra.ru

Фармацевтический гигант Pfizer заплатил почти $120 млн на приобретение небольшой австралийской компании, утверждающей, что она разработала приложение для смартфона, которое может точно диагностировать COVID-19, анализируя звук кашля.

Pfizer научит смартфоны определять COVID
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Около десяти лет небольшая австралийская компания ResApp, занимающаяся цифровым здравоохранением, работала над созданием алгоритма, который может диагностировать респираторные заболевания, просто изучая звук кашля пациента. Первоначально система была обучена диагностировать пневмонию, но к 2019 году исследователи показали, что технология может эффективно различать астму, круп и бронхиолит.

Когда в 2020 году разразилась пандемия, команда неудивительно быстро переключилась на включение диагнозов COVID-19 в свою технологию распознавания кашля. К началу 2022 года первые данные пилотного испытания алгоритма COVID показали хорошие результаты.

В ходе испытания было установлено, что система может точно определить 92% положительных случаев COVID только по звуку кашля. Система также показала 80%-ную специфичность, то есть только два из каждых 10 человек, прошедших скрининг, получили ложноположительные результаты.

В своем заявлении представитель Pfizer сказал, что предварительные данные обнадеживают, и сделка расширяет присутствие компании в сфере цифрового здравоохранения.

Наука и техника,Pfizer,
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