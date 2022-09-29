Ученые нашли в лунных породах следы астероида, погубившего динозавров

Планетологи нашли в пробах лунного грунта, собранных китайским зондом «Чанъэ-5», микрочастицы стекла, чей возраст по времени совпадает с несколькими крупнейшими ударами астероидов по Земле. В их число входит небесное тело, которое погубило 65,5 млн лет назад динозавров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу австралийского университета Кэртина.

Фото: NASA NASA

«Мы всесторонне изучили то, как и когда сформировались обнаруженные нами микроскопические стеклянные сферы, найденные в лунном грунте», – рассказал профессор университета Кэртина в Перте (Австралия) Александр Немчин.

По его словам, возраст многих сфер совпадал с тем, когда на Землю падали особенно крупные астероиды. В их число входит и объект, который оставил кратер Чиксулуб и погубивший динозавров.

Это открытие дало исследователям одну из первых возможностей изучить то, как часто поверхность Луны бомбардировалась астероидами в последние два миллиарда лет, которые существует та часть Океана Бурь, где садился и делал забор проб грунта «Чанъэ-5» в 2020 году.

Ученые предполагают, что эти фрагменты стекла могли попасть на Луну как в результате их выброса с поверхности Земли или в результате того, что обломки этих астероидов упали не только на нашу планету, но и на ее спутник.