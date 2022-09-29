Космонавты смогут стирать одежду на МКС

Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения» (АО «НИИхиммаш») занимается созданием средств для проведения водных процедур, а также разрабатывает стиральную машину для использования в космосе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на институт.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Как рассказали в «НИИхиммаш», работы по созданию средств помывки и стиральной машины находятся в начальной стадии и осуществляются в инициативном порядке.

«Изготовлены прототипы узлов системы регенерации, проводятся конструкторско-доводочные испытания макетов. Полноценное проведение опытно-конструкторских работ в установленном порядке возможно при выделении финансирования и при участии потенциального заказчика в лице РКК «Энергия», — заявили в институте.

Ранее сообщалось, что «НИИхиммаш» планирует разработать систему переработки углекислого газа для обеспечения жизнедеятельности в космосе.