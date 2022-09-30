Глава Apple рассказал, без какой технологии люди не смогут обойтись

«Я в восторге от дополненной реальности. Сегодня у нас была отличная беседа, но если бы мы могли дополнить ее чем-то из виртуального мира, возможно, это было бы даже лучше. Я думаю, что если вы в будущем (а это произойдет очень скоро) оглянетесь назад и вспомните себя сейчас, вы удивитесь, как раньше жили без дополненной реальности. Как, например, сегодня, мы задаемся вопросом, как такие люди, как я, росли без интернета», — заявил глава Apple.