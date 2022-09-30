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12 минут назад

Глава Apple назвал технологию, без которой человечество не сможет дальше жить

Газета.Ruиещё 1

Выступая в Неаполитанском университете имени Фридриха II, генеральный директор Apple Тим Кук заявил о том, что в скором времени люди уже не смогут представить свою жизнь без технологии AR (дополненной реальности), подчеркнув то влияние, которое она окажет на ближайшее будущее. Об этом сообщает MacRumors.

Глава Apple рассказал, без какой технологии люди не смогут обойтись
Фото: Газета.ruГазета.ru

Кук был удостоен почетной степени в области инноваций и международного менеджмента университета, а затем поучаствовал в сессии вопросов и ответов со студентами.

«Я в восторге от дополненной реальности. Сегодня у нас была отличная беседа, но если бы мы могли дополнить ее чем-то из виртуального мира, возможно, это было бы даже лучше. Я думаю, что если вы в будущем (а это произойдет очень скоро) оглянетесь назад и вспомните себя сейчас, вы удивитесь, как раньше жили без дополненной реальности. Как, например, сегодня, мы задаемся вопросом, как такие люди, как я, росли без интернета», — заявил глава Apple.

До этого Кук неоднократно намекал на то, что Apple работает над созданием VR/AR-гарнитуры. По словам известного аналитика Мин-Чи Куо, это устройство может совершить такую же революцию, какую когда-то сделал iPhone.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,
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