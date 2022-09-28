Samsung уличили в краже экрана блокировки у Apple

Основатель блога TechDroider Вайбхав Джейн обвинил Samsung в краже дизайна экрана блокировки смартфонов в новой фирменной оболочке One UI 5.

Фото: @vvaiibhav/Twitter @vvaiibhav/Twitter

Джейн сравнил встроенные в бета-версию системы One UI 5 возможности и функционал приложения Good Lock от Samsung с возможностями iPhone 14 Pro Max под управлением свежей iOS 16.

По словам блогера, интерфейс экрана блокировки One UI 5 является копией iOS 16. Корейцы скопировали не только дизайн, но и то, что при длительном нажатии на экран блокировки открываются настройки. Он также обратил внимание на схожие элементы параметров стиля экрана блокировки.

При этом некоторые пользователи отметили, что настраиваемые стили экрана блокировки, виджеты и обои были доступны на Samsung раньше, в то время как Apple существенно дополнила эти возможности.