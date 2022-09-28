В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
36 минут назад

Samsung уличили в краже экрана блокировки у Apple

Газета.Ru

Основатель блога TechDroider Вайбхав Джейн обвинил Samsung в краже дизайна экрана блокировки смартфонов в новой фирменной оболочке One UI 5.

Samsung уличили в краже экрана блокировки у Apple
Фото: @vvaiibhav/Twitter@vvaiibhav/Twitter

Джейн сравнил встроенные в бета-версию системы One UI 5 возможности и функционал приложения Good Lock от Samsung с возможностями iPhone 14 Pro Max под управлением свежей iOS 16.

По словам блогера, интерфейс экрана блокировки One UI 5 является копией iOS 16. Корейцы скопировали не только дизайн, но и то, что при длительном нажатии на экран блокировки открываются настройки. Он также обратил внимание на схожие элементы параметров стиля экрана блокировки.

При этом некоторые пользователи отметили, что настраиваемые стили экрана блокировки, виджеты и обои были доступны на Samsung раньше, в то время как Apple существенно дополнила эти возможности.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что инсайдер OnLeaks опубликовал качественные рендеры Samsung Galaxy S23.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители