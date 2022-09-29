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1 час назад

Долгожданный Samsung Galaxy S23 выйдет почти на месяц раньше обычного

Ferra.ruиещё 1

Первые флагманские смартфоны нового поколения выйдут уже в конце 2022 года. И среди них вполне могут оказаться новинки от Samsung.

Долгожданный Samsung Galaxy S23 выйдет раньше срока
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Добиться этого корейская компания может за счёт сдвига окна анонса своей линейки Galaxy S23. По данным интернет-инсайдеров, именно это и произойдёт в начале 2023-го.

Так, если актуальная линейка была представлена в феврале, то грядущая серия будет анонсирована на пару-тройку недель раньше, в январе.

Стоит, правда, отметить, что согласно последним утечкам, модели Galaxy S23 и S23 Ultra практически не будут иметь внешних изменений в сравнении с предшественниками. Остаётся надеяться лишь на «внутренний» апгрейд.

Напомним, что в ноябре-декабре 2022 года ожидается анонс Xiaomi 13. Смартфон китайского бренда должен стать первым, в основу которого ляжет топовый процессор нового поколения Snapdragon 8 Gen 2.

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