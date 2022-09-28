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55 минут назад

Процессоры Intel Raptor Lake вышли официально: все цены, модели и характеристики

Ferra.ru

Ожидания того стоили: Intel наконец представила процессоры Core 13-го поколения Raptor Lake. Более высокие частоты, больше ядер, новая архитектура в сравнении с ранними моделями, в общем все “как надо”.

Intel Raptor Lake вышли официально: все цены, модели и характеристики
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Чипы Raptor Lake используют гибридную архитектуру, то есть сочетают в себе мощные P-ядра и энергоэффективные E-ядра.

P-ядра, как сообщается, построены на архитектуре Raptor Cove, они отличаются увеличенным кешем второго уровня в 1,6 раз, достигая 2 Мбайт на ядро. E-ядра остались прежними — они используют архитектуру Gracemont.

Во время презентации стало известно о шести новых моделях, среди которых:
  • флагманские Core i9-13900K и Core i9-13900KF
  • средние Core i7-13700K и Core i7-13700KF
  • более доступные Core i5-13600K и Core i5-13600KF
Скриншот

Анонс лишённых возможности разгона (более доступных) процессоров Raptor Lake ожидается позже.

Intel также сравнила свои новые процессоры с другими, результаты можно посмотреть ниже.

Самый дешевый процессор (из представленных) Intel Core i5-13600KF оценили в $294, а флагманский Core i9-13900K в $589. Средний Core i7-13700K заберет из вашего кошелька $409.

Продажи процессоров Intel Core 13-го поколения стартуют 20 октября.

Наука и техника,Intel,
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