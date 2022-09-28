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22 минуты назад

Правительство Австралии «крайне обеспокоено» масштабным взломом

runews24.ru

Во вторник, 27 сентября, правительство Австралии заявило, что оно "крайне обеспокоено" раскрытием личных данных почти 10 миллионов австралийских абонентов второго по величине телекоммуникационного оператора страны в результате масштабного взлома, раскрытого на прошлой неделе.

Правительство Австралии «крайне обеспокоено» масштабным взломом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Информация о 9,8 миллиона австралийских клиентов оператора связи Optus (что составляет более трети населения страны) могла быть скомпрометирована в результате кибератаки.

Министр внутренних дел Клэр О'Нил заявила, что она "невероятно обеспокоена" тем, что "личная информация из взлома данных Optus, включая номера Medicare, теперь предлагается бесплатно и с целью выкупа".

Аноним, утверждающий, что он стоит за утечкой данных, предположительно слил личные данные более 10 000 человек в прошлый понедельник, 19 сентября.

В сообщениях, размещенных на хакерском форуме, пользователь требовал от оператора выкуп в размере 1 миллиона долларов, иначе он будет раскрывать все больше и больше данных. Данные включают имена, даты рождения, номера телефонов, адреса электронной почты и некоторые номера паспортов и водительских прав клиентов, по данным сингапурской компании Optus.

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