Правительство Австралии «крайне обеспокоено» масштабным взломом

Во вторник, 27 сентября, правительство Австралии заявило, что оно "крайне обеспокоено" раскрытием личных данных почти 10 миллионов австралийских абонентов второго по величине телекоммуникационного оператора страны в результате масштабного взлома, раскрытого на прошлой неделе.

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Информация о 9,8 миллиона австралийских клиентов оператора связи Optus (что составляет более трети населения страны) могла быть скомпрометирована в результате кибератаки.

Министр внутренних дел Клэр О'Нил заявила, что она "невероятно обеспокоена" тем, что "личная информация из взлома данных Optus, включая номера Medicare, теперь предлагается бесплатно и с целью выкупа".

Аноним, утверждающий, что он стоит за утечкой данных, предположительно слил личные данные более 10 000 человек в прошлый понедельник, 19 сентября.