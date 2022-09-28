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1 час назад

Минцифры подготовило законопроект о защите от спам-звонков

Газета.Ruиещё 4

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило отдельный законопроект, направленный на противодействие спам-звонкам. В рамках положений документа компаниям установят лимит на рекламные звонки абонентам, приводит слова главы ведомства Максута Шадаева ТАСС.

Минцифры подготовило законопроект о защите от спам-звонков
Фото: риа новостириа новости

«Мы подготовили отдельный законопроект по спам-звонкам. У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам», — сообщил Шадаев.

Законопроект предполагает введение ответственности для компаний, которые превысят временной лимит по подобным звонкам, добавил он.

«Если будут звонки сверх положенной нормы, то (для таких компаний — «Газета.Ru») наступит ответственность. Надеемся, что законопроект будет внесен в рамках этой сессии», — уточнил министр.

2 августа заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества. В период летних отпусков активизировались звонки с телефонных номеров с кодом московского региона — 495. При этом такие номера не маркируются ни по определителю номера, ни по базе нежелательных или спам-звонков.

Наука и техника,Максут Шадаев,Иван Соловьев,Минкомсвязь РФ,
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