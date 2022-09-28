В Минцифры пообещали не блокировать YouTube в России

Ещё с февраля в России активно ходят разговоры о возможной блокировке YouTube в России. О том, может ли это произойти на самом деле, решил высказаться глава Минцифры России Максут Шадаев.

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По словам главы ведомства, «планов закрывать YouTube по-прежнему нет». При этом подобной позиции Шадаев придерживается достаточно давно — ещё в июне 2022 года, во время беседы с журналистами, он назвал блокировку YouTube в сране «самым последним шагом».

Вместе с тем он всё же отметил, что в России нужно создать свою конкурентоспособную платформу.