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21 минуту назад

Минцифры пообещали не блокировать YouTube в России

Ferra.ruиещё 1

Ещё с февраля в России активно ходят разговоры о возможной блокировке YouTube в России. О том, может ли это произойти на самом деле, решил высказаться глава Минцифры России Максут Шадаев.

В Минцифры пообещали не блокировать YouTube в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам главы ведомства, «планов закрывать YouTube по-прежнему нет». При этом подобной позиции Шадаев придерживается достаточно давно — ещё в июне 2022 года, во время беседы с журналистами, он назвал блокировку YouTube в сране «самым последним шагом».

Вместе с тем он всё же отметил, что в России нужно создать свою конкурентоспособную платформу.

Напомним, что несколько дней назад стало известно о блокировке iOS-версии крупнейшей российской соцсети VK в App Store.

Наука и техника,Максут Шадаев,
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