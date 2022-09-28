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23 минуты назад

Тайские ученые предложили астронавтам NASA питаться червячками

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Это — богатые белками и жирами личинки красного пальмового жука-долгоносика, который известен как вредитель плантаций бананов, пальм и сахарного тростника. Черви саго — основной продукт питания в южной части Таиланда.

Тайские ученые предложили астронавтам NASA питаться червячками
Фото: +1+1

На конкурсе NASA Таиланд представлен командой Keeta, в которую вошли ученые из Королевской академии Чулалонгкорн, Университета Чулалонгкорн, Университета Валайя Алонкорн Раджабхат и частных организаций. Тайская команда вошла в десятку наиболее успешных. Она стала единственным участником от Азии, приглашенным на второй этапе Deep Space Challenge — международного соревнования, организованного NASA в партнерстве с Канадским космическим управлением (CSA) и Фондом Мафусаила.

Организаторы конкурса ищут новые технологии или системы питания для покорителей космоса. Эти технологии должны отвечать определенным требованиям: минимум ресурсов и занимаемого пространства на корабле, незначительный объем отходов и максимум безопасности, питательности продуктов.

Всем этим требованиям отвечает червь саго: он может создать надежную систему производства продуктов питания для долгосрочной миссии продолжительностью до трех лет без каких-либо поставок с Земли. Личинок можно выращивать в закрытых помещениях, их легко собирать и поддерживать жизнедеятельность в течение длительного времени, передает Bangkok Post.

Таиландские ученые планируют подготовиться к комплексной проверке результатов своей работы специалистами NASA в начале 2023 года. После этого команда исследователей сможет вступить в третью фазу конкурса.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о предложении британских благотворителей, которые планируют решить проблему голода в Африке с помощью съедобных насекомых. Кроме того, вкусовые добавки из червей делают растительную пищу более похожей на мясную.

Наука и техника,NASA,
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