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55 минут назад

Бракованные iPhone 14 Pro получили не только «островок», но и чёрную дыру

Ferra.ru

Накануне специалисты DxOMark заявили о том, что дисплей новенького iPhone 14 Pro Max — лучший среди всех смартфонов, выпущенных на сегодняшний день.

Бракованные iPhone 14 Pro получили не только «островок», но и чёрную дыру
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но даже несмотря на это, владельцы устройства столкнулись с неприятным массовым браком. Его суть заключается в том, что часть дисплея возле «островка» Dynamic Island оказалась нерабочей.

Она не только никак не реагирует на касания пользователей, но также «рисует» в этой области чёрную дыру. В то же время пользователи заявляют, что никаких внешних повреждений на устройстве замечено не было:

Ferra.ru

Отметим, что подобная проблема уже коснулась владельцев iPhone X в 2017 году.

Напомним, что ремонт дисплея iPhone 14 Pro и Pro Max — достаточно дорогое удовольствие. И если Apple не признает данную проблему официальным браком, то за ремонт устройства придётся заплатить около 400 долларов.

Наука и техника,Apple,
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