Бракованные iPhone 14 Pro получили не только «островок», но и чёрную дыру

Накануне специалисты DxOMark заявили о том, что дисплей новенького iPhone 14 Pro Max — лучший среди всех смартфонов, выпущенных на сегодняшний день.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но даже несмотря на это, владельцы устройства столкнулись с неприятным массовым браком. Его суть заключается в том, что часть дисплея возле «островка» Dynamic Island оказалась нерабочей.

Она не только никак не реагирует на касания пользователей, но также «рисует» в этой области чёрную дыру. В то же время пользователи заявляют, что никаких внешних повреждений на устройстве замечено не было:

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Отметим, что подобная проблема уже коснулась владельцев iPhone X в 2017 году.