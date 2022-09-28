Бракованные iPhone 14 Pro получили не только «островок», но и чёрную дыру

Накануне специалисты DxOMark заявили о том, что дисплей новенького iPhone 14 Pro Max — лучший среди всех смартфонов, выпущенных на сегодняшний день.
Но даже несмотря на это, владельцы устройства столкнулись с неприятным массовым браком. Его суть заключается в том, что часть дисплея возле «островка» Dynamic Island оказалась нерабочей.
Она не только никак не реагирует на касания пользователей, но также «рисует» в этой области чёрную дыру. В то же время пользователи заявляют, что никаких внешних повреждений на устройстве замечено не было:
Отметим, что подобная проблема уже коснулась владельцев iPhone X в 2017 году.
Напомним, что ремонт дисплея iPhone 14 Pro и Pro Max — достаточно дорогое удовольствие. И если Apple не признает данную проблему официальным браком, то за ремонт устройства придётся заплатить около 400 долларов.