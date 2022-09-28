В часть iPhone 14 установили одинарный слот SIM вместо двойного

iPhone 14 вышел уже около двух недель назад. С линейкой успели познакомиться пользователи по всему миру. В том числе и из Китая.

И они уже начали публиковать негативные отзывы о новинках от Apple. Всё дело в том, что для китайского региона компания поставляет смартфоны с двумя физическими SIM-лотками. При этом многие покупатели iPhone 14 Pro получают версии с одним разъёмом для SIM-карт.

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Отметим, что на данный момент в Apple никак не комментируют случившееся. Зато в местных соцсетях можно найти немало постов, в которых пользователи гневаются на американскую корпорацию.