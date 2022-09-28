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59 минут назад

В часть iPhone 14 установили одинарный слот SIM, хотя на упаковке заявлен двойной

Ferra.ru

iPhone 14 вышел уже около двух недель назад. С линейкой успели познакомиться пользователи по всему миру. В том числе и из Китая.

В часть iPhone 14 установили одинарный слот SIM вместо двойного
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И они уже начали публиковать негативные отзывы о новинках от Apple. Всё дело в том, что для китайского региона компания поставляет смартфоны с двумя физическими SIM-лотками. При этом многие покупатели iPhone 14 Pro получают версии с одним разъёмом для SIM-карт.

Скриншот

Отметим, что на данный момент в Apple никак не комментируют случившееся. Зато в местных соцсетях можно найти немало постов, в которых пользователи гневаются на американскую корпорацию.

iPhone 14 продаётся хуже ожиданий Apple

Напомним, что отличительной особенностью iPhone 14 Pro и Pro Max стал отказ от «чёлки» под Face ID. Вместо него компания реализовала в устройствах «островок», получивший название Dynamic Island.

Наука и техника,Apple,
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