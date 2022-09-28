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1 час назад

iPhone 14 продаётся хуже ожиданий Apple

Чемпионат.com

Как сообщает издание Bloomberg, до презентации iPhone 14 компания Apple повысила прогнозы по продажам смартфонов примерно на 7%. Поставщики начали готовиться к повышенному спросу на устройство, однако первые результаты оказались ниже ожиданий.

iPhone 14 продаётся хуже ожиданий Apple
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теперь Apple планирует выпустить около 90 млн устройств из новой линейки — столько же произвели за аналогичный период в 2021 году. При первых прогнозах компания целилась в 96 млн, однако экономический спад в Китае и рост мировой инфляции помешали планам корпорации.

Как отмечают источники Bloomberg, в этом году покупатели сделали выбор в пользу Pro-версии смартфона. У неё куда больше нововведений и улучшений относительно прошлогоднего iPhone 13 и обычного iPhone 14.

Наука и техника,Apple,
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