iPhone 14 продаётся хуже ожиданий Apple

Как сообщает издание Bloomberg, до презентации iPhone 14 компания Apple повысила прогнозы по продажам смартфонов примерно на 7%. Поставщики начали готовиться к повышенному спросу на устройство, однако первые результаты оказались ниже ожиданий.

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Теперь Apple планирует выпустить около 90 млн устройств из новой линейки — столько же произвели за аналогичный период в 2021 году. При первых прогнозах компания целилась в 96 млн, однако экономический спад в Китае и рост мировой инфляции помешали планам корпорации.