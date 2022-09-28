В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
56 минут назад

Доказано: "умные" устройства мешают детям правильно развиваться

Ferra.ruиещё 1

Учёный из Кембриджского университета Анмол Арора утверждает, что из-за смарт-устройств с голосовыми помощниками дети могут хуже развиваться эмоционально и социально. Все результаты этого исследования были опубликованы в Archives of Disease in Childhood.

Ученые утверждают, что "умные" устройства мешают детям правильно развиваться
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалиста из Кембриджского университета, «умные» устройства с голосовым помощником могут помешать развитию критического мышления у детей, а также способности к сопереживанию, состраданию. Негативно сказываются подобные гаджеты и на навыках обучения у ребёнка.

Дело в том, что во время общения голосового помощника с ребёнком искусственный интеллект может давать неуместные ответы на его вопросы. Например, помощник может предложить попробовать что-то, что опасно для детей.

Также голосовой помощник не может научить ребёнка вежливости. Всё дело в том, что устройство не запрограммировано на то, чтобы ожидать произнесения слов «спасибо» и «пожалуйста», и не учитывает при ответе человека тон его голоса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители