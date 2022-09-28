Ученые утверждают, что "умные" устройства мешают детям правильно развиваться

Учёный из Кембриджского университета Анмол Арора утверждает, что из-за смарт-устройств с голосовыми помощниками дети могут хуже развиваться эмоционально и социально. Все результаты этого исследования были опубликованы в Archives of Disease in Childhood.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По словам специалиста из Кембриджского университета, «умные» устройства с голосовым помощником могут помешать развитию критического мышления у детей, а также способности к сопереживанию, состраданию. Негативно сказываются подобные гаджеты и на навыках обучения у ребёнка.

Дело в том, что во время общения голосового помощника с ребёнком искусственный интеллект может давать неуместные ответы на его вопросы. Например, помощник может предложить попробовать что-то, что опасно для детей.

Также голосовой помощник не может научить ребёнка вежливости. Всё дело в том, что устройство не запрограммировано на то, чтобы ожидать произнесения слов «спасибо» и «пожалуйста», и не учитывает при ответе человека тон его голоса.