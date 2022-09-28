Intel и Samsung разрабатывают планшет с растягивающимся экраном

Компании Samsung Display и Intel совместно разрабатывают планшет со скручивающимся экраном, диагональ которого можно «растянуть» с 13 до 17 дюймов. Об этом сообщает издание The Verge. На мероприятии Intel Innovation 2022, которое прошло 27 сентября, компании продемонстрировали рабочий прототип необычного устройства.

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По словам главы Samsung Display Чой Джу, который показал прототип со сцены, в «свернутом» состоянии подобные устройства в будущем смогу выполнять функции планшета, а в «развернутом» – функцию монитора для настольного ПК.

В рамках презентации функциональность прототипа была продемонстрирована в работе с новым сервисом компании Intel – Union. Union позволяет синхронизировать графические интерфейсы Android и iOS c Windows на ПК с процессорами Intel.

На данный момент неясно, планируют ли Samsung и Intel развивать концепцию гибридных устройств обозначенного формата, или же прототип нужен только для демонстрации потенциальных возможностей компаний.