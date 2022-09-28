Intel и Samsung разрабатывают планшет с растягивающимся экраном

Компании Samsung Display и Intel совместно разрабатывают планшет со скручивающимся экраном, диагональ которого можно «растянуть» с 13 до 17 дюймов. Об этом сообщает издание The Verge. На мероприятии Intel Innovation 2022, которое прошло 27 сентября, компании продемонстрировали рабочий прототип необычного устройства.
По словам главы Samsung Display Чой Джу, который показал прототип со сцены, в «свернутом» состоянии подобные устройства в будущем смогу выполнять функции планшета, а в «развернутом» – функцию монитора для настольного ПК.
В рамках презентации функциональность прототипа была продемонстрирована в работе с новым сервисом компании Intel – Union. Union позволяет синхронизировать графические интерфейсы Android и iOS c Windows на ПК с процессорами Intel.
На данный момент неясно, планируют ли Samsung и Intel развивать концепцию гибридных устройств обозначенного формата, или же прототип нужен только для демонстрации потенциальных возможностей компаний.
Ранее «Газета.Ru» писала, что компания Intel представила процессоры для ПК нового поколения.