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1 час назад

Intel и Samsung разрабатывают планшет, экран которого можно "растянуть" с 13 до 17 дюймов

Газета.Ru

Компании Samsung Display и Intel совместно разрабатывают планшет со скручивающимся экраном, диагональ которого можно «растянуть» с 13 до 17 дюймов. Об этом сообщает издание The Verge. На мероприятии Intel Innovation 2022, которое прошло 27 сентября, компании продемонстрировали рабочий прототип необычного устройства.

Intel и Samsung разрабатывают планшет с растягивающимся экраном
Фото: СкриншотСкриншот

По словам главы Samsung Display Чой Джу, который показал прототип со сцены, в «свернутом» состоянии подобные устройства в будущем смогу выполнять функции планшета, а в «развернутом» – функцию монитора для настольного ПК.

В рамках презентации функциональность прототипа была продемонстрирована в работе с новым сервисом компании Intel – Union. Union позволяет синхронизировать графические интерфейсы Android и iOS c Windows на ПК с процессорами Intel.

На данный момент неясно, планируют ли Samsung и Intel развивать концепцию гибридных устройств обозначенного формата, или же прототип нужен только для демонстрации потенциальных возможностей компаний.

Ранее «Газета.Ru» писала, что компания Intel представила процессоры для ПК нового поколения.

Наука и техника,Intel,
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