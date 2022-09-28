Разгадана тайна исчезновения протоконтинентов древней Земли

Китайские ученые построили геологическую модель ранней Земли. Статья об этом опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

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По современным научным данным, Земля сформировалась 4,54 млрд лет назад. Несмотря на это, обнаружить горные породы древнее 3,8 млрд лет не удается, находят лишь отдельные изолированные кристаллы циркона. Именно эти древние вкрапления служат основным источником информации о Земле спустя миллионы лет после ее формирования.

Ученые из Китайского университета наук о Земле в Ухане создали компьютерную модель на основе данных предыдущих исследований и попытались выяснить, куда делись первые протоконтиненты и почему от них не осталось горных пород. Известно, что самые ранние из них появились около 4,2 млрд лет назад.

Выяснилось, что поток внутреннего тепла Земли в доархейскую эпоху в три-четыре раза превышал современный. Расплавленная верхняя мантия периодически выходила по ослабленным зонам на поверхность в виде магмы.

При этом неустойчивые ранние континенты раскалывались, частично плавились и погружались обратно в мантию. Постепенно под протоконтинентами образовались "корни", или "кили", будущих кратонов, состоящие из частично переплавленных блоков земной коры, погруженных в охлажденную и обезвоженную мантию.

Кратоны - это древняя часть современных материков, сложенных типичной континентальной корой мощностью 35—45 километров. Они глубоко погружены в мантию и устроены очень сложно по сравнению с обычной литосферой.

Как пишут китайские ученые, прошло около миллиарда лет, прежде чем эти "корни" затвердели, и над ними образовалась нормальная континентальная кора. Подводя итог, можно сказать, что древняя земная кора и протоконтиненты погрузились в мантию и были переработаны в ней в гранитные массивы - фундамент современных материков.