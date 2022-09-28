Биологи назвали новый род цианобактерий в честь города Апатиты

Ученые исследовали видовое разнообразие цианобактерий Phormidesmis и обнаружили новый род, который назвали Apatinema (в честь города Апатиты, где их нашли). Эти существа могут выживать в самых экстремальных условиях, а также играют важную роль в круговороте азота и углерода в природе. Работа ученых позволит использовать цианобактерии, чтобы восстановить арктические техногенные пустоши. Исследование, поддержанное Российским научным фондом, опубликовано в журнале Diversity.

Фото: InScience InScience

Цианобактерии — это сложно организованные микроорганизмы, которые являются единственной группой оксигенных фотосинтезирующих бактерий. Это означает, что они (как растения) могут выделять кислород в процессе фотосинтеза. Многие из них могут также превращать азот в форму, которая доступна для других организмов. Этот химический элемент очень важен, ведь без него не будет ни аминокислот, ни нуклеиновых кислот.

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Цианобактерии отличаются особым разнообразием и могут обитать в экстремальных условиях, например в Арктике. Известно, что в таких местах нашей планеты видовое разнообразие достаточно скудное, а значит обогащение почв азотом и углеродом во многом зависит от крошек-цианобактерий.

Исследователи Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н.А. Аврорина (Кировск) и Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН (Апатиты) проанализировали классификацию цианобактерий рода Phormidesmis. Ученые обнаружили его совсем недавно, и пока что он плохо исследован. Однако потенциально эти цианобактерии могут стать хорошими помощниками человека: представители рода не только могут содержать полезные для промышленности вещества, но и обладать интересными свойствами. Исследователи изучили родственные связи между членами семьи Phormidesmis, собрав пробы цианобактерий из десяти местообитаний на Севере, посетив архипелаг Шпицберген, Полярный Урал, Карелию и ряд мест в Мурманской области.

В образцах ученым удалось найти 23 штамма цианобактерий. Исследователи изучили их через микроскоп и анализ ДНК. Авторы работы смогли выделить три вида рода Phormidesmis. Однако один из штаммов отличался и генетически, и внешне. Его ученые нашли буквально на улице города Апатиты. Так появился новый род Apatinema: от греческого «Apati» — обманывать, путать, а также в честь города Апатиты, и «nema» — нить, так как эти цианобактерии имеют нитчатую форму.