Вакцины и лечения нет: необычный штамм Эболы убил 23 человека

Работники здравоохранения Уганды пытаются успеть за развивающейся вспышкой лихорадки Эбола, вызванной менее известным видом под названием вирус Судана (SUDV), от которого нет ни вакцины, ни лечения.
По имеющейся на данный момент информации, усилия по ликвидации вспышки могут отставать на три недели от первоначального распространения SUDV, инкубационный период которого составляет до 21 дня, а уровень летальности составляет от 41% до 100%. На сегодняшний день выявлено 36 случаев заболевания (18 подтвержденных, 18 вероятных), 23 случая смерти. Представители здравоохранения зарегистрировали в общей сложности 223 контакта.
Однако сообщается, что несколько цепочек передачи вируса не были отслежены, а в некоторых медицинских учреждениях, где наблюдались больные Эболой, не соблюдались оптимальные меры инфекционного контроля, предупреждает ВОЗ. Кроме того, из-за позднего распознавания вспышки некоторые пациенты были похоронены в ходе традиционных церемоний при большом стечении народа, что могло способствовать дальнейшей передаче вируса.
Еще одним осложняющим фактором является то, что вспышка была обнаружена среди людей, живущих в районе действующего золотого прииска, который опирается на высокомобильное население.
"Объявление о вспышке может заставить некоторых шахтеров, уже инкубирующих болезнь, бежать", - предупредила ВОЗ, что, возможно, позволит болезни распространиться на новые территории.