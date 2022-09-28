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1 час назад

Астрономы обнаружили секретную звезду в центре туманности Кошачий глаз

Астрономы из Стэнфордского университета создали 3D-модель туманности Кошачий глаз и обнаружили, что в ее центре находится не одна звезда, а двойная система.

Астрономы обнаружили секретную звезду в центре туманности Кошачий глаз
Фото: National Aeronautics & Space Adm/Global Look PressNational Aeronautics & Space Adm/Global Look Press

Работа ученых была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Компьютерная модель была создана на основе данных, собранных космическим телескопом Hubble и наземной Национальной обсерваторией Сан-Педро-Мартир.

Туманность находится на расстоянии около 3 тыс. световых лет от Солнца в созвездии Дракона. Ученые выделили в туманности несколько основных частей: внутреннюю и внешнюю эллипсоидальные вытянутые оболочки, экваториальное кольцо, биполярные струйные оттоки вещества из туманности, полярные петли, а также частичные, наклонные кольца к северу и югу от экваториального замкнутого кольца. Изучив модель, ученые пришли к выводу, что сложная структура туманности была образована потоками материи, которые вызваны двойной системой звезд в центре Кошачьего глаза.

Кроме того, компьютерная модель помогла уточнить возраст туманности, который составляет 2136 лет.

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