Астрономы обнаружили секретную звезду в центре туманности Кошачий глаз

Астрономы из Стэнфордского университета создали 3D-модель туманности Кошачий глаз и обнаружили, что в ее центре находится не одна звезда, а двойная система.

Туманность находится на расстоянии около 3 тыс. световых лет от Солнца в созвездии Дракона. Ученые выделили в туманности несколько основных частей: внутреннюю и внешнюю эллипсоидальные вытянутые оболочки, экваториальное кольцо, биполярные струйные оттоки вещества из туманности, полярные петли, а также частичные, наклонные кольца к северу и югу от экваториального замкнутого кольца. Изучив модель, ученые пришли к выводу, что сложная структура туманности была образована потоками материи, которые вызваны двойной системой звезд в центре Кошачьего глаза.